Başarılı bir sezon geçiren AcnTurk Sigorta Van Spor FK, TFF 2. Lig Play Off 3. Tur Rövanş maçında bugün kendi sahasında 1461 Trabzon FK ile karşı karşıya gelecek. İlk maçta deplasmanda rakibine 2 – 0 mağlup olan AcnTurk Sigorta Van Spor FK, rövanş maçında zoru başararak taraftarlarına final sevinci yaşatmak istiyor.

Taraftarlar, futbolcular, teknik heyet, yönetim hep birlikte finale inanırken, bugün güzel bir futbol ile Van Spor FK adını finale yazdırmak istiyor.

Taraftarların da desteğini arkasında görmek isteyen AcnTurk Sigorta Van Spor FK, günün sonunda gülen taraf olmayı arzularken, bugün çıkacağı maçta 1. Lig yolunda ya devam diyecek ya da tamam diyerek bu sezonu noktalayacak.

Tüm Van kenti takımı finalde ve ardından da 1. Lig’de görmek isterken, Van Spor FK de adeta bu isteği gerçeğe dönüştürmek için kenetlenmişe benziyor.

Konuk ekip 1461 Trabzon FK ise ilk maçın 2 – 0 avantajı ile geldiği Van’da final biletini alarak dönmeyi amaçlıyor.

MÜCADELE SAAT 15.30’DA

AcnTurk Sigorta Van Spor FK – 1461 Trabzon FK maçı saat 15.30’da başlayacak. Van Atatürk Şehir Stadyumu’nda oynanacak olan maç için maraton tribünü biletleri 50 TL’den, kale arkası tribün biletleri ise 25 TL’den satılıyor.

Van Spor taraftarlarının maça büyük ilgi göstermesi bekleniyor.