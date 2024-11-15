Ligde son 3 maçını kazanarak çıkış yakalayan Artı Değer Van Spor FK, en önemli maçlarından birine pazar günü kendi sahasında çıkacak.

Zirve yarışında önemli bir viraja girecek olan Artı Değer Van Spor FK, bu maçı kazanarak yoluna kayıpsız devam etmek istiyor.

Teknik sorumlu Ümit Bozkurt nezaretinde bu maçın hazırlıklarını sürdüren siyah – kırmızılı takımda yönetim de bilet fiyatlarını belirledi.

Tüm taraftarları maça davet eden yönetim, bu önemli maç için bilet fiyatlarını kale arkası 25 TL, maraton tribününü ise 50 TL olarak açıkladı.

17 Kasım Pazar günü saat 14.00’te Van Atatürk Şehir Stadı’nda oynanacak maç öncesi Van Spor FK; "Değerli Vanspor camiası; bu hafta kendi sahamızda oynayacağımız Serikspor mücadelesine tüm taraftarlarımızı büyük bir coşkuyla davet ediyoruz!Maç bilet fiyatlarımız şu şekildedir: Kale arkası 25 TL, maraton tribünü 50 TL olarak belirlenmiştir. Ayrıca, bu maçta tüm kadın taraftarlarımız için giriş ücretsizdir! Kadın taraftarlarımızı tribünlerde ağırlamaktan büyük onur duyuyoruz. Birlikte daha güçlüyüz!" paylaşımı yaptı.

Taraftarların, zirve mücadelesinde önemli bir dönemeç olan Artı Değer Van Spor FK – Serik Belediyespor maçında takımını yalnız bırakmaması ve maça büyük ilgi göstermesi bekleniyor.