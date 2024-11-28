Nesine 2. Lig Kırmızı Grup’ta Heyecan Artarak Devam Ediyor. Geçtiğimiz Hafta Zor Deplasmanda Buca Spor 1928’i 4 – 2’lik Skorla Mağlup Ederek Taraftarlarını Mutlu Eden Artı Değer Van Spor FK, Ligin 14. Hafta Maçında Da Zor Bir Rakiple Karşılaşacak.

Kendi Sahasında, Grubun Güçlü Ekiplerinden Karacabey Belediye Spor A.Ş.’Yi Konuk Edecek Olan Siyah – Kırmızılı Temsilcimiz, Bu Maçın Hazırlıklarını Sürdürüyor.

Kendi Saha Ve Seyircisi Önünde Sahadan 3 Puanla Ayrılmak İsteyen Artı Değer Van Spor FK, İç Saha Şansızlığını Da Kırmak İstiyor.

MAÇ CANLI YAYINLANACAK

Artı Değer Van Spor FK İle Karacabey Belediye Spor A.Ş. Arasında Oynanacak Maçın Canlı Yayınlanacağı Öğrenildi. Edinilen Bilgilere Göre Maçı, Van’ın Uydudan Yayın Yapan Tek Ulusal Kanalı Van TV, Maçı Canlı Olarak Ekranlara Taşıyacak.

Artı Değer Van Spor FK - Karacabey Belediye Spor A.Ş. Arasındaki Maç 30 Kasım Cumartesi Günü Van Atatürk Şehir Stadı’nda Oynanacak Ve Saat 14.00’te Başlayacak.

14. HAFTA PROGRAMI

Nesine 2. Lig Kırmızı Grup’ta 14. hafta programı şu şekilde;

30.11.2024 14:00 Merkür Jet Erbaaspor - Ankara Demirspor

30.11.2024 14:00 Kuzey Marmara A.Ş. Arnavutköy Belediyesi Futbol SK - Somaspor

30.11.2024 14:00 Nazilli Spor A.Ş. - Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri A.Ş.

30.11.2024 14:00 Motolux 68 Aksarayspor - Diyarbekir Spor A.Ş.

30.11.2024 14:00 Artı Değer Van Spor Futbol Kulübü - Karacabey Belediye Spor A.Ş.

30.11.2024 14:00 Karaman Futbol Kulübü - Giresunspor

30.11.2024 14:00 Menemen Futbol Kulübü - Serik Belediyespor

30.11.2024 14:00 Belediye Derince Spor - Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu Futbol A.Ş.

30.11.2024 14:00 Çimentaş Elazığspor - Bucaspor 1928