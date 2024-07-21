TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta mücadele edecek Van Spor FK, transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda geçtiğimiz günlerde Malatyaspor'dan kaleci Abdulsamed Damlu'yu transfer eden Van Spor FK, bu kez 2. kalecisi ile de anlaştı.

Geçtiğimiz sezon da Van Spor forması giyen Cantuğ Temel ile yeniden anlaşma sağlandığı duyuruldu.

Van Spor FK'den yapılan açıklamada; "Kulübümüz 2024-2025 sezonu planlaması kapsamında; geçtiğimiz sezon kırmızı-siyahlı formamızı giyen, başarılı kaleci Cantuğ Temel ile yeniden anlaşma sağlamıştır. Yeni sezonda oyuncumuza başarılar diler, camiamız için hayırlı olmasını dileriz" denildi.