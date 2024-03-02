Van Atatürk Şehir Stadı’nda oynanan maçta ev sahibi AcnTurk Sigorta Van Spor FK sahaya; Nurullah Aslan, Ahmet Eren (Dk. 82 Abdulcebrail Akbulut), Miraç Acer, Işık Kaan Arslan, Burak Kavlak, Metincan Cici, Hasan Bilal (Dk. 67 Harun Kavaklıdere), Emre Oymak, Erdem Seçgin (Dk. 18 Muhammed Ali Doğan), Ahmet Ülük (Dk. 67 Alpay Koçaklı) ve Sinan Kurumuş (Dk. 82 Bahattin Berke Demircan) ile çıkarken Hes İlaç Afyonspor Kulübü ise sahaya; Boran Güngör, Kerem Kaya, Umut Can Kanber (Dk. 46 Şükrü Kurt), Hüseyin İçlek, Mustafa Emre Can (Dk. 46 Burak Topçu), Mustafa Erkasap (Dk. 72 Emre Dayan), Yunus Emre Mertoğlu, Muhammed Mustafa Özbay, Emirhan Sefa Öz (Dk. 61 İ. Doğanay), Bedirhan Akbaba (Dk. 61 Koray Zorlu) ve İrfan Köse ile çıktı.

Mücadele konuk ekip futbolcularının vuruşuyla başladı.

Maçın ilk dakikalarında oyunun kontrolünü eline alan AcnTurk Sigorta Van Spor FK, atak olgunlaştırarak gol yollarını zorladı.

Konuk ekibin zaman zaman kontralarla etkili olmaya çalıştığı mücadelenin ilk devresinde oyuna ağırlığını koyan taraf AcnTurk Sigorta Van Spor FK oldu.

Dakikalar 40’ı gösterdiğinde gelişen AcnTurk Sigorta Van Spor FK atağında kullanılan köşe vuruşunun ardından Işık Kaan Arslan topu kaleye gönderdi. Kaleciyi de geçen topu Kerem Kaya’nın eliyle keserek gole engel olduğunu değerlendiren maçın hakemi Can Cengiz, penaltı noktasını gösterdi ve Can Cengiz’e de kırmızı kart göstererek oyundan attı.

Kazanılan penaltı atışını kullanmak üzere topun gerisine geçen Sinan Kurumuş, meşin yuvarlağı ağlara taktı ve ilk devrenin sonucunu belirleyen isim oldu: 1 – 0.

Maçın ikinci yarısına da iyi başlayan taraf AcnTurk Sigorta Van Spor FK oldu. Rakibini baskılayan AcnTurk Sigorta Van Spor FK, ikinci gol için yüklendi.

Maçın 58. dakikasında gelişen AcnTurk Sigorta Van Spor FK atağında Sinan Kurumuş ceza sahası içinde yerde kaldı. Maçın hakemi bir kez daha penaltı noktasını gösterdi. Penaltı atışını kullanan Sinan Kurumuş, bu kez fileleri bulamadı ve atıştan yararlanamadı. Kalecinin kurtardığı top, Ahmet Ülük’ün önünde kaldı, onun da vuruşunda top üst direkten oyun alanına geri döndü.

78. dakikada AcnTurk Sigorta Van Spor FK etkili bir atak geliştirdi. Ceza sahası içinde güzel paslaşmalarla topla son olarak buluşan Sinan Kurumuş şık bir pasla topu Metincan Cici’nin önüne bıraktı. Onun gelişine düzgün vuruşunda top ağları sarstı ve skor 2 – 0 oldu.

Bu golden sonra başka gol olmayınca AcnTurk Sigorta Van Spor FK maçı 2 – 0 kazanarak şampiyonluk iddiasını sürdürdü.