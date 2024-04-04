Zirve mücadelesi veren AcnTurk Sigorta Van Spor FK’nin dün Ankaraspor ile oynayacağı maç, TFF tarafından ertelendi.

Grup lideri Esenler Erokspor ise kendi sahasında Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri A.Ş.’yi konuk etti. Esenler Erokspor rakibi ile 1 – 1 berabere kalarak fırsat teperken, zirve mücadelesi veren AcnTurk Sigorta Van Spor FK ve bir diğer zirve takipçisi Bucaspor 1928 için şans doğdu.

Bucaspor 1928 dün deplasmanda karşılaştığı rakibi Kırklarelispor Futbol A.Ş.’yi mağlup ederek fırsat haftasını lehine çevirirken, AcnTurk Sigorta Van Spor FK ile Ankaraspor arasında oynanması gereken maç ile 17 Nisan tarihine ertelendi.

Esenler Erokspor rakibi ile berabere kalarak puanını 68 yaparken, en yakın takipçisi Bucaspor 1928 ise kazanarak, liderle arasındaki puan farkını 2’ye indirdi ve 66 puana ulaştı. 1 maçı eksik olan AcnTurk Sigorta Van Spor FK ise 63 puanda bulunuyor.

Zirve hesaplarının yeniden yapıldığı haftanın ardından ligin daha da çekişmeli geçmesi bekleniyor.

HAFTANIN MAÇLARI

AcnTurk Sigorta Van Spor FK – Ankaraspor maçının ertelendiği haftada oynanan maçlarda alınan sonuçlar şu şekilde;

1461 Trabzon FK 1-0 Ankara Demirspor

Diyarbekir Spor A.Ş. 0-2 Nazilli Belediyespor

Hes İlaç Afyonspor Kulübü 0-2 Altınordu

Kırşehir Futbol Spor Kulübü 1-1 Adıyaman Futbol Kulübü A.Ş.

Esenler Erokspor 1-1 Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri A.Ş.

Turkısh Oil Yeni Mersin İdmanyurdu Futbol A.Ş. 1-1 Karacabey Belediye Spor A.Ş.

Zonguldak Kömürspor A.Ş 2-0 Bursaspor

Kırklarelispor Futbol A.Ş 0-1 Bucaspor 1928

AcnTurk Sigorta Van Spor FK- Ankaraspor (Ertelendi)