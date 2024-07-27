Van Spor FK, yeni sezon hazırlıklarını kendi tesislerinde sürdürüyor. Teknik sorumlu Tahsin Tam nezaretinde çalışan Van Spor FK, günde çift idman yapıyor.

Kondisyon ve güç ağırlıklı çalışan Van Spor FK’de idmanlar neşeli geçiyor. Zaman zaman futbolcular, sıcak havanın altında yaptıkları idmanın ardından suyla birbirlerini ıslatarak güzel vakit geçiriyor.

Teknik sorumlu Tahsin Tam, iyi bir kadro ve iyi bir hazırlık döneminin ardından lige güzel bir başlangıç yapmak istediklerini ve hedefe ulaşmak için çok çalışacaklarını söyledi.