Taraftarların heyecanla beklediği 2. Lig maratonu, ilk hafta maçları ile start aldı. TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta mücadele eden temsilcimiz Van Spor FK, haftayı 2 – 1 galibiyetle kapattı ve lige 3 puanla başlamayı başardı.

7 TAKIM 3 PUANLA BAŞLADI

TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta Van Spor ile birlikte toplam 7 takım, lige 3 puanla başladı.

Menemen Futbol Kulübü, Motolux 68 Aksarayspor, Somaspor, Bucaspor 1928, Van Spor FK, Çimentaş Elazığspor ve Giresunspor ligin ilk haftasını galibiyetle tamamlayarak hanelerine 3 puan yazdıran taraflar oldu.

Rakiplerine mağlup olan Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu Futbol A.Ş., Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri A.Ş., Diyarbekir Spor A.Ş., Merkür Jet Erbaaspor, Belediye Derince Spor, Karaman Futbol Kulübü, Nazilli Spor A.Ş ve ise ligin ilk haftasında puanla tanışmayı başaramadı.

LİGE 1 PUANLA BAŞLADILAR

Ankara Demirspor ile Serik Belediyespor ve Arnavutköy Belediyesi Futbol Spor Kulübü ile Karacabey Belediye Spor A.Ş. de 1 – 1’lik skorlarla sahadan ayrılarak ligin ilk haftasına 1 puanla başlamış oldular.

18 GOL KAYDEDİLDİ

Ligin ilk haftasında TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta toplam 18 gol kaydedildi. 6 ev sahibi ekibin galip geldiği haftada deplasmanda kazanan tek takım Bucaspor 1928 oldu.

Kırmızı Grup’ta ligin 2. hafta maçları 7 – 8 Eylül 2024 tarihlerinde oynanacak.

İŞTE 2. HAFTA MAÇ PROGRAMI

07.09.2024 16:00 Serik Belediyespor - Somaspor

07.09.2024 19:00 Karacabey Belediye Spor A.Ş. - Merkür Jet Erbaaspor

07.09.2024 19:00 Turkish Oil Y. Mersin İ.Yurdu Futbol A.Ş. - Motolux 68 Aksarayspor

08.09.2024 16:30 Beyoğlu Yeni Çarşı Spor - Arnavutköy Belediyesi FSK

08.09.2024 16:30 Nazilli Spor A.Ş. - Van Spor FK

08.09.2024 16:30 Belediye Derince Spor - Çimentaş Elazığspor

08.09.2024 18:30 Bucaspor 1928 - Ankara Demirspor

08.09.2024 19:00 Karaman Futbol Kulübü - Menemen Futbol Kulübü

08.09.2024 19:00 Diyarbekir Spor A.Ş. - Giresunspor