AcnTurk Sigorta Van Spor FK, 2 Mart Cumartesi günü kendi sahasında Hes İlaç Afyonspor Kulübü ile karşı karşıya gelecek. Kendi tesislerinde hazırlıklarını sürdüren AcnTurk Sigorta Van Spor FK, geçtiğimiz hafta alınan mağlubiyeti unutarak yeni bir galibiyet serisinin başlangıcını yapmak istiyor.

Teknik patron Ümit Bozkurt yönetiminde hazırlıklarını sürdüren AcnTurk Sigorta Van Spor FK, taraftarlarının da desteği ile maçı kazanmayı amaçlıyor.

TAKIMLARIN LİG KARNESİ

Bu maç öncesi şuana kadar ligde 26 maça çıkan AcnTurk Sigorta Van Spor FK, 16 galibiyet, 5 beraberlik alırken, 5 kez de sahadan mağlubiyetle ayrıldı. Bu maçlarda 40 gol kaydeden AcnTurk Sigorta Van Spor FK, kalesinde 28 gol gördü. 53 puana sahip olan AcnTurk Sigorta Van Spor FK, ligde 2. sırada bulunuyor.

Hes İlaç Afyonspor Kulübü ise ligde çıktığı 25 maçtan 7’sinde galibiyetle ayrıldı. 9 beraberlik alan konuk ekip 9 maçta da rakiplerine yenildi. 16 kez rakip fileleri havalandırmayı başaran Hes İlaç Afyonspor Kulübü, kalesinde de 24 gole engel olamadı. Konuk ekip, 30 puanla 12. sırada yer alıyor.

AcnTurk Sigorta Van Spor FK – Hes İlaç Afyonspor Kulübü 2 Mart Cumartesi günü saat 14.00’te Van Atatürk Şehir Stadı’nda karşı karşıya gelecek.