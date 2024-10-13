Galibiyet hasretine son vermek isteyen Artı Değer Van Spor FK, bugün saat 15.30’da Kuzey Marmara A.Ş. Arnavutköy Belediyesi Futbol SK ile karşılaşacak.

Bu maça iyi hazırlanan ve sahaya mutlak galibiyet için çıkacak olan Artı Değer Van Spor FK’de teknik sorumlu Ümit Bozkurt, ilk 11’ini belirledi.

Buna göre Artı Değer Van Spor FK sahaya; Cantuğ Temel, Ahmet Eren, Yusuf Abdioğlu, Burak Kavlak, Mert Örnek, Muhammed Ali Doğan, Bekir Can Kara, Eyüp Akcan, Hasan Bilal, Harun Kavaklıdere ve Fuat Bavuk ilk 11’i ile çıkacak.

YEDEKLER: Kurtuluş Yurt, Sedat Ablak, Onur Özcan, Muhammet Ensar Çavuşoğlu, Rıdvan Dönmez, Kerem Çağatay, Erdem Seçgin, Sergen Yatağan, Devrim Taşkaya, Batuhan Kör.

Ev sahibi ekip Kuzey Marmara A.Ş. Arnavutköy Belediyesi Futbol SK’nin ilk 11’i ise şu şekilde; Oğuz Çalışkan, Atalay Yıldırım, Abdullah Çelik, Mert Çayir, Talha Bulut, Ramazan Çevik, Muhammed Eren Arıkan, İsmail Tarım, Alperen Pak, Ömer Faruk Ermeç ve Aykut Emre Yakut.

YEDEKLER: Özgün Ali Köklü, Abdülmecid Dönmez, Kerem Kılıç, Yiğit Emre Çeltik, Seyit Gazanfer, Mustafa Sarıgözoğlu, Oğuz Kocabal, Caner Hüseyin Bağ.