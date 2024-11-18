Artı Değer Van Spor Futbol Kulübü Başkanı Erol Temel ve yönetimi bir dizi ziyarette bulunmak üzere kente gelen Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ı ziyaret etti.

Van'daki pofesyonel ve amatör takımların sorunlarını Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'a ileten Van Spor FK'li yöneticiler, Van'ın bir spor şehri olarak anılmasını istediklerini belirtti.

Van'a spor alanında daha fazla yatırımın yapılmasını isteyen Erol Temel ve ekibi, Bakan Bak'a Van Spor FK'ye yakışır bir tesis projesi sundu.

AK Parti Van İl Başkanı Emre Güray'da Bakan Bak'a tesis projesinin Van için elzem olduğunu ve kısa bir süre içerisinde hayata geçirilmesi gerektiğini aktardı.

Bakan Bak'a ziyaretinde Van Spor Futbol Kulübü Başkanı Erol Temel'e 2. Başkan Veysi Gençer, Genel Sekreter Gökhan Hanoğlu ve Yönetim Kurulu Üyesi Alkan Ayhan da eşlik etti.

Görüşme sonrası Başkan Erol Temel, Bakan Osman Aşkın Bak'a Van Spor FK forması hediye etti.