2024 – 2025 sezonunda 2. Lig Kırmızı Grup’ta mücadele edecek olan AcnTurk Sigorta Van Spor FK, bugün olağanüstü genel kurulunu gerçekleştirecek. Yeni dönemin yönetiminin belirleneceği genel kurulda üyeler sandık başına gidecek.

Geçtiğimiz hafta yapılması planlanan ancak üye salt çoğunluğu oluşmadığı için ertelenen olağanüstü genel kurul, bugün saat 18.00’de yapılacak.

Başkan adaylarının yapacağı konuşmaların ardından oylamaya geçilecek. Seçim sonucunda Van Spor FK’nin yeni başkanı ve yönetimi belirlenmiş olacak.

Van Spor taraftarları da kongreyi yakından takip edecek.