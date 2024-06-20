Geçtiğimiz hafta çekilen kuralar sonucunda kırmızı grupta mücadele edeceği belli olan AcnTurk Sigorta Van Spor FK’de yarın olağanüstü kongre heyecanı yaşanacak.

Van Spor’da 2024-2025 sezonu öncesi olağanüstü genel kurul yapılacak. Yeni yönetimi belirlemek üzere geçtiğimiz hafta bir otelde kongreye giden Van Spor FK, salt çoğunluk sağlanamadığı için kongresini 1 hafta sonrasına ertelemişti. Söz konusu kongre 21 Haziran Cuma günü (yarın) saat 18.00’de yapılacak.

Yarın yapılacak kongrede Van Spor FK yeni başkan ve yönetimini seçecek. Taraftarlar da merakla yarın seçilecek yeni yönetimin hangi isimlerden oluşacağını merak ediyor.