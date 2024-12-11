Nesine 2. Lig Kırmızı Grup’ta mücadele eden Artı Değer Van Spor FK yönetiminde görev alan Veysi Gençer, yaptığı paylaşım ile 2. Başkanlık görevinden ayrıldığını duyurdu.

Gencer, konuya ilişkin paylaşımında; “Van Spor FK 2. Başkanlığı görevimi ailevi sebeplerden dolayı bırakıyorum. Bundan sonraki süreçte vefakar Nevzat ve İlhan kardeşim önderliğinde taraftar gruplarımıza saygılarımı sunuyorum. Aslolan Van Spor’dur. Bundan sonraki süreçte bir taraftar olarak takımı destekleme kararı aldım. Yolun sonu şampiyonluk olsun. İlk gün olduğu gibi her zaman takımı desteklemek üzere hepinizden af diliyorum. Saygı ve sevgilerimle” ifadelerine yer verdi.