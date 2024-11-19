Ligde özellikle kendi sahasında istediği sonuçları alamayan Artı Değer Van Spor FK’de yönetim kadrosunda değişikliğe gidildiği duyuruldu.

Yeni yapılanmayla Genel Sekreter görevine Orhan Ayyıldız getirilirken, İkinci Başkan görevine Saim Adıyaman, Mali İşlerden Sorumlu görevine Harun Adıyaman, Başkan Vekili görevine Kenan Yıldız ve Taraftarlardan Sorumlu yönetim kurulu üyeliği görevine ise Fikret Beler getirildi.

Van Spor FK’den yapılan açıklamada; “Vanspor Futbol Kulübü olarak; yapılan görev değişiklikleriyle yönetim kadrosunda yeni bir yapılanmaya gittiğimizi belirtmek isteriz. Kulübümüzün gelecekteki hedeflerine daha etkin bir şekilde ulaşabilmesi için alınan bu karar doğrultusunda;

Genel Sekreter görevine; Orhan Ayyıldız, İkinci Başkan görevine; Saim Adıyaman, Mali İşlerden sorumlu görevine Harun Adıyaman, Başkan Vekili görevine Kenan Yıldız, Taraftardan sorumlu görevine ise Fikret Beler getirilmiştir” denildi.

ÖNCEKİ İSİMLERE TEŞEKKER EDİLDİ

Açıklamada; “Vanspor Futbol Kulübü olarak bu değerli isimlerin yeni görevlerinde başarılar diliyor, geçmiş dönemde kulübümüze maddi ve manevi emekleriyle destek olan önceki yönetim üyelerimize de sonsuz teşekkürlerimizi sunarız” ifadelerine yer verildi.