TFF 2. Lig Beyaz Grup 26. haftasında önemli karşılaşmalar oynanacak. Zirveyi yakından ilgilendiren maçta AcnTurk Sigorta Van Spor FK, 1461 Trabzon FK’yi ağırlayacak.

Teknik sorumlu Ümit Bozkurt yönetiminde zorlu sınav hazırlıklarını gerçekleştiren AcnTurk Sigorta Van Spor FK, kritik maçı kazanarak zirve iddiasını güçlendirmek istiyor. Konuk ekip de yine aynı amaçla sahaya 3 puan için çıkmaya hazırlanıyor.

Maç öncesi dostluk mesajları verilerek güzel bir atmosfer oluşturulurken, maça 12 yaş altındaki çocuklar ile kadınların ücretsiz alınacağı açıklandı.

MAÇIN HAKEMLERİ

18 Şubat Pazar günü (yarın) Van Atatürk Şehir Stadı’nda oynanacak ve saat 14.00’te başlayacak olan AcnTurk Sigorta Van Spor FK – 1461 Trabzon FK maçında Abdulbaki Ayyıldız düdük çalacak. Müsabakada yardımcı hakem olarak Enes Biroğlu, Ömer Yasin Geze, 4. hakem olarak da Sait Tuzcu görev alacak.

HAFTANIN MAÇLARI

TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta 26. hafta maçları bugün ve yarın oynanacak. Haftanın programı şu şekilde;

17.02.2024 14:00 Karacabey Belediye Spor A.Ş. - Kırklarelispor Futbol A.Ş

17.02.2024 14:00 Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri A.Ş. - Bucaspor 1928

17.02.2024 14:00 Ankaraspor - Kırşehir Futbol Spor Kulübü

18.02.2024 13:30 Diyarbekir Spor A.Ş. - Esenler Erokspor

18.02.2024 14:00 Altınordu - Adıyaman Futbol Kulübü A.Ş.

18.02.2024 14:00 Acnturk Sigorta Van Spor FK - 1461 Trabzon FK

18.02.2024 14:00 Yeni Mersin İdmanyurdu Futbol A.Ş. - Zonguldak Kömürspor A.Ş

18.02.2024 14:00 Ankara Demirspor - Bursaspor

18.02.2024 14:00 Nazilli Belediyespor - Serik Belediyespor