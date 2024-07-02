Van Spor Futbol Kulübü geçtiğimiz günlerde kongreye gitmiş, kongrede (rakip) aday olan kişilerin tüzüğe aykırı şekilde üyelikleri silinmiş ve mevcut başkan Feyat Kıyak yeniden başkan seçilmişti. Protestoların gölgesinde gerçekleşen kongre sonrası Feyat Kıyak istediği yönetimi kuramamış ve gerekli desteği görmemişti.

KIYAK GÖREVİ BIRAKTI

Kongre sonrası gerekli desteği bulamayan ve Van Spor'dan giden futbolcuların önünü alamayan başkan Kıyak, önceki gün yayınladığı veda mesajı ile başkanlığı bırakacağını duyurmuştu.

EROL TEMEL DÖNEMİ BAŞLIYOR

Van Spor FK eski Asbaşkanı Erol Temel başkanlığındaki (Gökhan Hanoğlu'nun da aralarında bulunduğu) bir oluşum Feyat Kıyak'tan kulübü istedi ve gerekli anlaşma sağlandı. Anlaşma sonrası kulübe yeniden üyelikleri yapılan Erol Temel ve Gökhan Hanoğlu, Van Spor'u kongreye götüren süreci başlattı.

KONGRE 18 TEMMUZ'DA

Van Spor FK resmi sosyal medya hesapları üzerinden bir paylaşımda bulunarak kongrenin 18 Temmuz Perşembe günü saat 18:00'de Elite World Otel'de gerçekleşeceğini duyurdu. Tüzük değişikliğine de gidilecek kongrede Erol Temel tek aday olacak.