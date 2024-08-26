Van Spor Futbol Kulübü, yeni sezonda giyineceği formaların tanıtımını yaptı. Çubuklu, Gold ve Beyaz formalarla yeni sezondaki maçlarda forma giyinecek olan Van Spor FK, resmi sosyal medya hesaplarından bir paylaşım yaptı.

İşte Van Spor FK tarafından yapılan o açıklama:

“Van’ın Ruhunu Giydik, Şampiyonluğa Yürüyoruz!”

Vanspor’un köklerine olan bağlılığını ve Van’ın kültürel zenginliklerini yansıtan 2024-2025 sezonu formalarımızı, şehrimizin tarihine tanıklık eden mekanlarda tanıttık. Bu sezon, sadece sahada değil, şehrimizin ruhunu taşıyan bu formalarla da fark yaratacağız. Yeni yönetimimizle birlikte hedefimiz belli: Şampiyonluk!

30 Ağustos’ta açılışını gerçekleştireceğimiz Store Mağazamızda tüm taraftarlarımızı ve Vanspor camiasını bu heyecanı birlikte yaşamaya ve formalarımızla şampiyonluk yolunda bizimle yürümeye davet ediyoruz.