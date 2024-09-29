Artı Değer Van Spor Futbol Kulübü, olağanüstü yönetim kurulu toplantısı İstanbul'da yapıldı. Van Spor FK Başkanı Erol Temel'in öncülüğünde yapılan toplantıya çok sayıda yönetim kurulu üyesi katıldı. Giresunspor ve Elazığspor maçının faturası Sportif Direktör Ahmet Bilici'ye kesilmişti. Son olarak Menemen FK maçında berabere kalıp 2 puan kaybeden Van Spor FK, bu maçın faturasını da Teknik Direktör Tahsin Tam ve ekibine kesti.

Van Spor FK yönetimi, şampiyonluk yolunda radikal bir karara imza atarak Teknik Direktör Tahsin Tam ve ekibiyle yollarını ayırdı.

Van Spor FK yönetimi teknik direktörlük konusunda ise 4 isimle görüşmelere başladı.