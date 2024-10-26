Lige şampiyonluk parolası ile başlayan ancak son haftalarda kötü bir gidişat sergileyen Artı Değer Van Spor FK, çok iyi bir mücadele ortaya koyarak şeytanın bacağını kırdı ve haftalar sonra hanesine 3 puan yazdırdı.

Ankara’daki terör saldırısından dolayı 1 dakikalık saygı duruşunun ardından başlayan maça Ankara Demirspor; Deniz Kök, Furkan Işıkdemir, Kadir Kaya (Dk. 77 Ali Efe Çördek), Muhammet Yeşil, Okan Deniz (Dk. 67 Atakan Dama), Tolunay Artuç, Burak Yamaç, Kerem Hakan Vapurluoğlu (Dk. 68 Mehmet Aslanboğa), Oğuzhan Efe Yılmaz (Dk. 61 Muhammed Mustafa Yıldırım), Güney Tutcuoğlu ve Erkul Küçük (Dk. 77 Berkay Kumlu) ile çıktı.

Temsilcimiz Artı Değer Van Spor FK ise; Kurtuluş Yurt, Medeni Bingöl, Burak Kavlak, Onur Özcan, Ahmet Eren, Erdem Seçgin (Dk. 74 Bekir Can Kara), Eyüp Akcan (Dk. 90 Kerem Çağatay), Muhammed Ali Doğan, Harun Kavaklıdere (Dk. 87 Hasan Bilal), Mert Örnek (Dk. 73 Devrim Taşkaya – Dk. 87 Batuhan Kör) ve Fuat Bavuk ile mücadele etti.

Maçın ilk devresinde iyi oynayan taraf Artı Değer Van Spor FK oldu. Ancak tüm çabalara rağmen gol olmayınca devre 0 – 0 eşitlikle sona erdi.

Maçın ikinci yarısında da oyunu domine eden taraf kırmızı – siyahlı temsilcimiz oldu. Artı Değer Van Spor FK’nin 56. dakikasında gelişen atağında ceza sahası içinde yapılan faulle hakem penaltı noktasını gösterdi. Topun gerisine geçen Harun Kavaklıdere, Van Spor’u 1 – 0 öne geçiren golü kaydetti.

İyi oyununu sürdüren Artı Değer Van Spor FK bu kez 63. dakikada organize bir atak geliştirdi. Bu atakta topu önüne alan Mert Örnek güzel bir vuruşla meşin yuvarlağı 2. kez Ankara Demirspor ağlarına gönderdi ve skoru 2 – 0’a taşıdı.

Bu golden sonra Ankara Demirspor gol için yüklendi. Ev sahibi ekip maçın 86. dakikasında Furkan Işıkdemir ile golü buldu ve farkı 1’e indirdi.

Maçın geri kalan dakikalarında başka gol olmayınca Van Spor FK, sahadan 2 – 1 galibiyetle ayrıldı ve haftalar sonra hanesine 3 puanı yazdırmayı başardı.

Artı Değer Van Spor FK’nin mücadelesi taraftarlardan olumlu yorumlar aldı.