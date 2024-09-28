Haftanın merakla beklenen maçında lider Menemen Futbol Kulübü ile Artı Değer Van Spor FK karşılaştı. Menemen İlçe Stadı'nda oynanan ve saat 19.00'da başlayan maçta taraflar bir birlerine üstünlük sağlayamadı ve puanları paylaştı.

Maçın ilk devresi, 35. dakikada Harun Kavaklıdere'nin attığı golle Artı Değer Van Spor FK'nin 1 - 0 üstünlüğü ile sona erdi.

Maçın 71. dakikasında Seçim Can Koç, ikinci sarı karttan kırmızı kart görünce Menemen Futbol Kulübü 10 kişi kaldı.

Ev sahibi ekip beraberlik golünü ise 73. dakikada Onur Akdeniz ile buldu.

Artı Değer Van Spor FK, 10 kişi kalan rakibi karşısında skor üstünlüğünü koruyamayınca fırsat tepmiş oldu ve deplasmandan 1 puanla ayrıldı.