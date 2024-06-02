Van Spor Futbol Kulübü, sözde 30 Mayıs günü yaptığı yönetim kurulu toplantısında olağanüstü kongreye gitme kararı aldı. 14 Haziran 2024 Cuma günü saat 18.00'de Van Elite World Hotel'de gerçekleştirilmesi planlanan olağanüstü kongre, katılım olmaması halinde 21 Haziran 2024 Cuma günü aynı yer ve saatte gerçekleştirilecek.
Olağanüstü kongre öncesi mevcut başkan Feyat Kıyak'ın görevi bırakıp bırakmayacağı merak konusu olurken, Van Spor'a talipli iş adamlarının da olduğu öğrenildi.
Kaynak: WanHaber / Uğur Mengeş