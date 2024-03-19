TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta 32. hafta heyecanı yaşanacak. Bu hafta AcnTurk Sigorta Vanspor FK, Karacabey Belediye Spor A.Ş. deplasmanında 3 puan arayacak.

Beyaz Grup'ta heyecan giderek artıyor. Zirve yarışında Esenler Erokspor ile kapışan AcnTurk Sigorta Vanspor FK, Pazar günü Karacabey Belediye Spor deplasmanında ter dökecek.

Bu maç öncesi, AcnTurk Sigorta Vanspor FK 62 puanla 2. sırada yer alırken, ev sahibi ekip Karacabey Belediye Spor ise 42 puanla 8. sırada bulunuyor.

MAÇ TFF YOUTUBE KANALINDA YAYINLANACAK

Zorlu maç 24 Mart 2024 Pazar günü saat 14.00'te Karacabey M. Fehmi Gerçeker Stadı'nda oynanacak.

Karacabey Belediye Spor - AcnTurk Sigorta Vanspor FK maçının yayınlanacağı kanal da belli oldu. Mücadele Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) kurumsal YouTube kanalından canlı olarak yayınlanacak.

TFF aldığı kararla her hafta düzenli olarak TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'den maçları TFF kurumsal YouTube kanalından canlı olarak yayınlamaya başladı.

TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de mücadele eden tüm kulüplerin her hafta en az birer maçının canlı yayınlanmasıyla, maçların izlenirliğinin ve kulüplere olan ilginin artırılması, ayrıca bu liglerde oynayan yetenekli futbolcuların da tüm dünyada futbolseverler tarafından izlenebilmesinin sağlanması hedefleniyor.