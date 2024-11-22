Heyecanın devam ettiği Nesine 2. Lig Kırmızı Grup’ta 13. hafta maçları oynanacak. Şu ana kadar deplasmanda puan kaybetmeyen Artı Değer Van Spor FK, Buca Spor 1928 deplasmanından da istediğini alarak dönmeyi ve üst sıralara tutunmayı amaçlıyor.

Hafta boyunca kendi tesislerinde çalışmalarını sürdüren siyah – kırmızılı temsilcimiz, bugün sabah saatlerinde İzmir’e hareket etti.

TAKIMLARIN 12 HAFTALIK KARNELERİ

Ligin 12 haftalık periyodunda ev sahibi Buca Spor 1928, 8 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 de mağlubiyet aldı. Bu maçlarda 17 gol kaydeden İzmir ekibi, kalesinde ise 10 gol gördü. 26 puana sahip olan Buca Spor 1928, grupta 4. sırada yer alıyor.

Zor deplasmanda kazanmak isteyen Artı Değer Van Spor FK ise ligde oynadığı 12 maçtan 5’ini kazanırken, 3’ünde berabere kaldı ve 4 maçta da sahadan yenilgiyle ayrıldı. 16 gol kaydeden Artı Değer Van Spor FK, 13 gole ise engel olamadı. 18 puana sahip olan temsilcimiz, grupta 8. sırada bulunuyor.

MAÇ GÜNÜ VE SAATİ

Buca Spor 1928 ile Artı Değer Van Spor FK, 23 Kasım Cumartesi günü (yarın) saat 14.00’te Yeni Buca Stadı’nda karşı karşıya gelecek.

Hakem Tayfun Güz’ün yöneteceği müsabakada Rıdvan Çevik ve Orhun Aydın Duran yardımcı hakem olarak görev alacak. Maçta 4. hakem ise Osman Köksaldı olacak.