Teknik sorumlu Tahsin Tam yönetiminde lig hazırlıklarını sürdüren Van Spor FK, 2. Kamp dönemini Bolu’da sürdürecek.

Bir süredir kendi tesislerinde çalışmalarına devam eden Van Spor FK, 2. Kamp dönemi hazırlıklarına Bolu ile devam edecek.

Sıkı bir hazırlık dönemi geçirerek lige hazır bir takım olarak başlamak isteyen Van Spor FK, çalışmalarını bu doğrultuda sürdürüyor.

Edinilen bilgilere göre Van Spor FK, Ağustos ayı başlarında (muhtemelen 2 Ağustos) Bolu’da ikinci dönem kamp çalışmalarının startını verecek ve lig hazırlıklarını burada sürdürecek.