Artı Değer Van Spor FK, ‘kamuoyuna’ başlığı ile yazılı bir açıklama yaptı.

Yapılan açıklamada; “Kamuoyuna; Son günlerde bazı çevreler tarafından “Vanspor Futbol Kulübü devre arasında bazı futbolcularını gönderecek” şeklinde asılsız iddialar ortaya atılmaktadır. Bu iddialar gerçeği yansıtmamaktadır ve takımımızın yükselen performans grafiğini gölgelemeye yönelik art niyetli girişimlerdir” denildi.

“GÜVENİMİZ TAM”

Açıklamanın devamında; “Vanspor Futbol Kulübü olarak, mevcut futbolcu kadromuza olan güvenimiz tamdır. Takımımızın son maçlarda gösterdiği istikrarlı performansla hedeflerine emin adımlarla ilerlemektedir. Bu tür söylemleri ortaya atanların kimler olduğunu bilmekle beraber, bu kişilerin Vanspor’un başarı yolculuğuna zarar verme niyetiyle hareket ettiğinin farkındayız. Ancak; bilinmelidir ki, hiçbir manipülatif çaba takımımızın moral ve motivasyonunu bozamayacaktır” ifadelerine yer verildi.

“ŞAMPİYONLUK HEDEFİMİZE ULAŞACAĞIMIZA OLAN İNANCIMIZ TAM”

Şampiyonluk vurgusu yapılan açıklamada; “Büyük Vanspor taraftarının desteğiyle, sezon sonunda şampiyonluk hedefimize ulaşacağımıza olan inancımız tamdır. Taraftarlarımızdan bu tür asılsız haberlere itibar etmemelerini, takımımıza olan desteklerini kararlılıkla sürdürmelerini rica ediyoruz. Vanspor, birlik ve beraberlik ruhuyla mücadele etmeye ve Van’ı en iyi şekilde temsil etmeye devam edecektir. Saygılarımızla, Vanspor Futbol Kulübü” diye kaydedildi.