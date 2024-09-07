Maç öncesi taraftarları maça davet eden Artı Değer Van Spor FK Başkanı Erol Temel, “Aydın ve çevresindeki Vanlıları ve Van Spor taraftarlarını, gönül verdikleri takımlarını desteklemeye davet ediyorum” dedi.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta mücadele eden Artı Değer Van Spor Futbol Kulübü, şampiyonluk parolasıyla başladığı ligde ilk hafta maçını kazanırken, gözünü üst üste iki hafta deplasmanda oynayacağı maçlara çevirdi.

İlk olarak 8 Eylül Pazar günü Nazilli Spor A.Ş. ile deplasmanda karşılaşacak olan Artı Değer Van Spor FK, bu maç için bugün Aydın’da son idmanını yaparak maç saatini beklemeye başlayacak.

Her maça 3 puan parolası ile çıkacaklarını ve hedeflerinin bu yıl şampiyonluk olduğunu hatırlatan Artı Değer Van Spor Futbol Kulübü Başkanı Erol Temel, bu yolda en önemli destekçilerinin de taraftarlar olacağını söyledi.

“ZORLU YOLDA EN BÜYÜK DESTEKÇİMİZ TARAFTARLARIMIZ”

Artı Değer Van Spor Futbol Kulübü Başkanı Erol Temel, “Bu zorlu ve uzun yolda hedefe ulaşmamız ancak ve ancak büyük taraftarlarımızın desteği ile mümkün olacaktır. Hafta sonu deplasmanda karşılaşacağımız Nazilli Spor maçına da Aydın ve çevre illerdeki Vanlıları ve Van Spor taraftarlarını davet ediyorum. Taraftarlarımızın desteğini yanımızda görmek hem bizleri, hem teknik heyet ve futbolcularımızı ayrı bir motive ediyor. En büyük motivasyon kaynağımız olan taraftarlarımızın desteği ile hep birlikte bu sene şampiyonluğu elde etmek istiyoruz. İki hafta üst üste deplasmanda oynayacağımız maçların ardından kendi sahamızda da taraftarlarımızla buluşacağımız anı sabırsızlıkla bekliyoruz” dedi.

Nazilli Spor A.Ş. - Artı Değer Van Spor FK, 8 Eylül Pazar günü (yarın) Nazilli İlçe Stadı'nda saat 16.30'da karşı karşıya gelecek.