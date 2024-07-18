Van Spor FK genel kurulu tamamlandı. Başkanlığa seçilen Erol Temel, ilk olarak taraftarlara transfer müjdesi verdi.

Van Spor’u hak ettiği yere getirmek için çalışacaklarına vurgu yapan Temel, ilk aşamada iç transferde 10 isimle anlaştıklarını kaydetti. Dış transferde de yeni isimler açıklayan Başkan Temel, 4 – 5 futbolcu ile de görüşmelerin devam ettiğini aktardı.

İŞTE YENİ TRANSFERLER

Başkan Erol Temel, transfere ilişkin açıklamasında; “Takımda kalmayı düşünmeyen futbolcularla görüşmeler yaptık ve ikna ettik. İç transferde 10 arkadaşımız ile anlaştık. Ayrıca tecrübeli teknik direktör Tahsin Tam ile anlaşma sağladık. İç transfer olarak açıkladığımız ilk isim Sergen oldu. Ayrıca taraftarlarımıza transfer müjdesi vermek istiyorum: Dün itibari ile Fuat Bavuk, Enes Kayar, kaleci Abdulsamed Damlu ve Ayberk Kaygısız ile anlaştığımızı duyurmak istiyorum. Şuanda anlaşma aşamasında olduğumuz 4 – 5 futbolcu da var. Zaman içinde bunları da sizlerle paylaşacağız” şeklinde konuştu.

VAN SPOR’DAN TRANSFER PAYLAŞIMI

Bu arada Van Spor FK resmi X hesabından da transferlere ilişkin paylaşımlar yapıldı. Yapılan paylaşımlar şu şekilde;

“Hoşgeldin Fuat! Kulübümüz Yeni Mersin İdmanyurdu forması giyen başarılı forvet Fuat Bavuk ile anlaşmaya varmıştır. Kulübümüze ve futbolcumuza hayırlı olsun diyoruz.”

“Hoşgeldin Abdulsamed ! Kulübümüz Malatyaspor forması giyen başarılı kaleci Abdulsamed Damlu ile anlaşmaya varmıştır. Kulübümüze ve futbolcumuza hayırlı olsun diyoruz.”

“Hoşgeldin Enes ! Kulübümüz Esenler Erokspor forması giyen başarılı oyuncu Enes Kayar ile anlaşmaya varmıştır. Kulübümüze ve futbolcumuza hayırlı olsun diyoruz.”

Wanhaber: Mecnun ÇALİ