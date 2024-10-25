Lige şampiyonluk parolası ile başlayan ancak son haftalarda istediği sonuçları alamayan Artı Değer Van Spor FK, zor deplasmanda kötü gidişatı durdurmak istiyor.

Ligin ilk 2 haftasında sahadan galibiyetle ayrılan ardından 6 haftadır kazanamayan Artı Değer Van Spor FK, üzerindeki şansızlığı kırmak ve taraftarlarını mutlu etmek için 3 puan hedefliyor.

TAKIM ANKARA’YA GİTTİ

Artı Değer Van Spor FK, 26 Ekim Cumartesi günü deplasmanda Ankara Demirspor ile oynayacağı maç için bugün sabah saatlerinde Ankara’ya gitti.

Burada son hazırlıklarını yapacak olan siyah – kırmızılı ekip maç saatini beklemeye başlayacak.

TAKIMLARIN LİGDEKİ DURUMU

Bu maç öncesi Ankara Demirspor ligde 3 galibiyet ve 5 de beraberlik aldı. 12 kez rakip fileleri havalandıran ev sahibi ekip, kalesinde de 8 gol gördü. Ligde henüz mağlubiyeti bulunmayan Ankara Demirspor 14 puanla 6. sırada bulunuyor.

Artı Değer Van Spor FK ise ligde çıktığı 8 karşılaşmadan 2’sini kazanırken, 3’ünde berabere kaldı ve 3 kez de sahadan mağlubiyetle ayrılan taraf oldu. Attığı 9 gole karşılık kalesinde de 9 gole engel olamayan Artı Değer Van Spor FK, 9 puanla 10. sırada yer alıyor.

Ankara Demirspor – Artı Değer Van Spor FK maçı yarın saat 14.00’te TCDD Ankara Demirspor Stadı’nda oynanacak.

HAFTANIN MAÇLARI

Nesine 2. Lig Kırmızı Grup’ta haftanın maç programı şu şekilde;

26.10.2024 14:00 Diyarbekir Spor A.Ş. - Belediye Derince Spor

26.10.2024 14:00 Ankara Demirspor - Artı Değer Van Spor Futbol Kulübü

26.10.2024 15:00 Serik Belediyespor - Karaman Futbol Kulübü

26.10.2024 15:00 Giresunspor - Motolux 68 Aksarayspor

26.10.2024 15:00 Merkür Jet Erbaaspor - Çimentaş Elazığspor

26.10.2024 15:30 Somaspor - Nazilli Spor A.Ş.

26.10.2024 15:30 Kuzey Marmara A.Ş. Arnavutköy Belediyesi FSK - Menemen FK

26.10.2024 19:00 Karacabey Belediye Spor A.Ş. - Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri A.Ş.

26.10.2024 19:00 Bucaspor 1928 - Turkısh Oıl Yeni Mersin İdmanyurdu Futbol A.Ş.