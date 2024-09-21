Van’da yarın oynanacak olan Artı Değer Van Spor FK – Çimentaş Elazıspor maçı öncesi taraftarlar takımı ile buluşacağı için oldukça heyecanlı. Van Spor taraftar grupları bu zorlu maç öncesi tüm taraftarları maça davet ederken, yönetim de 0-12 yaş grubu çocuklar ile kadınların maça ücretsiz alınacağını açıkladı.

4. hafta karşılaşmasında bu sezon iç sahada ilk kez taraftarının önünde maça çıkacak olan Artı Değer Van Spor FK, yarın ki maçı beklemeye başladı. İyi bir hazırlık dönemi geçiren Artı Değer Van Spor FK, rakibini mağlup ederek, ilk buluşmada taraftarlarına galibiyet armağan etmek istiyor.

MAÇA DAVET

Bu zorlu maç öncesi Artı Değer Van Spor FK yönetimi tüm taraftarları maça davet etti. Tüm taraftarların davet edildiği karşılaşma öncesi bilet fiyatları açıklanırken, kadın ve çocuklar için de alınan karar duyuruldu.

KADIN VE 0-12 YAŞ ARASI ÇOCUKLARA ÜCRETSİZ

Yarın Van Atatürk Şehir Stadı’nda oynanacak ve saat 15.30’da başlayacak olan maçta kale arakası bilet fiyatları 50 TL, maraton kapalı tribün 100 TL olarak açıklanırken, kadınların ve 0-12 yaş arası çocukların ise maça ücretsiz alınacağı bildirildi.