Haftalar ilerledikçe TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta zirve mücadelesi renkleniyor. Haftayı kazançlı kapatan AcnTurk Sigorta Van Spor FK, Çarşamba günü deplasmanda Diyarbekir Spor A.Ş. ile karşı karşıya gelecek.

Bu maç öncesi ev sahibi ekip ligde oynadığı 26 karşılaşmadan 11’ini kazanırken, 7’sinde rakipleri ile berabere kaldı. 8 kez de mağlubiyet yaşayan Diyarbekir Spor A.Ş., attığı 29 gole karşılık kalesinde 22 gol gördü. 40 puana sahip ev sahibi ekip, 7. sırada bulunuyor.

AcnTurk Sigorta Van Spor FK ise 27 lig maçında 17 galibiyet, 5 beraberlik ve 5 de yenilgi aldı. 42 kez rakip fileleri havalandıran AcnTurk Sigorta Van Spor FK, kalesinde 28 gole engel olamadı. Temsilcimiz, 56 puanla 2. sırada yer alıyor.

Diyarbekir Spor A.Ş - AcnTurk Sigorta Van Spor FK maçı 6 Mart Çarşamba günü Diyarbakır Stadyumu’nda oynanacak ve mücadele saat 14.00’te başlayacak.

HAFTANIN MAÇLARI

TFF 2. Lig Beyaz Grup 29. Hafta maçları 6 Mart 2024 Çarşamba günü oynanacak. Maç programı şu şekilde;

06.03.2024 14:00 Serik Belediyespor - Ankara Demirspor

06.03.2024 14:00 Zonguldak Kömürspor A.Ş - Nazilli Belediyespor

06.03.2024 14:00 Kırklarelispor Futbol A.Ş - Altınordu

06.03.2024 14:00 Diyarbekir Spor A.Ş. - AcnTurk Sigorta Van Spor FK

06.03.2024 14:00 Kırşehir Futbol Spor Kulübü - Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri A.Ş.

06.03.2024 14:00 Esenler Erokspor - Karacabey Belediye Spor A.Ş.

06.03.2024 14:00 Adıyaman Futbol Kulübü A.Ş. - Bursaspor

06.03.2024 14:00 Hes İlaç Afyonspor Kulübü - Yeni Mersin İdmanyurdu Futbol A.Ş.

06.03.2024 14:00 1461 Trabzon FK – Ankaraspor