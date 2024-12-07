Sezon başında hem yönetim hem de oyuncu kadrosunda önemli değişiklikler yapan Artı Değer Van Spor FK, sezona şampiyonluk parolası ile başladı. Ligde bir süre istediği sonuçları alamayan Artı Değer Van Spor FK, son haftalarda lige ağırlığını koydu ve önemli galibiyetlere imza attı.

Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur eleme maşıyla beraber son 7 maçta 6 galibiyet alan Artı Değer Van Spor FK, galibiyet serisine Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri A.Ş. maçıyla devam etmek istiyor.

Temsilcimiz Artı Değer Van Spor FK, geçtiğimiz hafta evinde Karacabey Belediyespor’u 2-0 yenmiş ardından hafta içi Ziraat Türkiye Kupası 4.tur eleme maçında deplasmanda Bursaspor’u penaltılarda elemişti. Rakip Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri A.Ş. ise geçtiğimiz hafta deplasmanda Nazilli Spor A.Ş’ye 2-1 mağlup olmuştu.

GALİBİYET SIRALAMAYI DEĞİŞTİRECEK

Kırmızı- Siyahlı ekip bu hafta zorlu rakibi karşısında sahaya galibiyet parolasıyla çıkacak. Van ekibi Nesine 2. Lig Kırmızı Grupta 14 hafta sonunda taraftarlarına 7 galibiyet heyecanı yaşatırken, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı. 22 kez rakip fileleri havalandıran Artı Değer Van Spor FK kalesinde ise 15 gole engel olamadı. Temsilcimiz grubunda 24 puanla 7. sırada yer alıyor.

BEYOĞLU AVERAJ FARKIYLA ÖNDE

Zorlu rakip Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri A.Ş. ise temsilcimiz Artı Değer Van Spor FK’den averaj farkıyla bir sıra üstte bulunuyor. İstanbul ekibi şuana kadar 7 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyet ile Van ekibiyle beraber ligde aynı kaderi paylaşıyor. İstanbul ekibi bu maçlarda 23 gol kaydederken kalesinde ise 13 gol gördü ve 3 puanlık averaj farkıyla 6. sırada temsilcimiz Artı Değer Van Spor’un önünde bulunuyor.

VAN SPOR DEPLASMAN BAŞARILARI İLE ÖNE ÇIKIYOR

Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri A.Ş. saha avantajını kullanarak 3 puanı almayı hedeflerken, temsilcimiz Artı Değer Van Spor ise deplasman maçlarındaki başarılarına bir yenisini ekleyerek hem hanesine 3 puanı yazdırmayı hem de lig sıralamasında rakibinin önüne geçmeyi hedefliyor.

Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri A.Ş. - Artı Değer Van Spor FK maçı yarın (08 Aralık Pazar) İstanbul Maltepe Hasan Polat Stadı’nda oynanacak ve saat 14.00’te başlayacak.