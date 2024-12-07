Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin orta kesiminde bulunan Nusayrat Mülteci Kampı'nda "en-Nadi" ailesine ait bir evi bombaladı.

Saldırıda 6'sı çocuk, 5'i kadın en az 26 Filistinli hayatını kaybetti. Hedef alınan ev ve çevrede yaklaşık 60 kişi yaralandı.

Görgü tanıkları da İsrail ordusunun savaş uçaklarıyla bombaladığı evin yerle bir edildiğini, yakınındaki evlerin de hasar gördüğünü belirtti.

Gazze Sivil Savunma ekipleri ise saldırının düzenlendiği bölgede kayıp kişilerin arandığını ifade etti.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail'in 428 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 44 bin 664'e yükseldi

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 52 artarak 44 bin 664'e yükseldi.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 428 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde gerçekleştirdiği "4 katliamda" 52 kişinin hayatını kaybettiği, 142 kişinin yaralandığı belirtildi.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 44 bin 664'e, yaralı sayısının da 105 bin 976'ya yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.

İsrail ordusu, Gazze'nin kuzeyinde ambulansa ateş açtı

İsrail ordusunun Gazze'nin kuzeyinde bir ambulansa makineli tüfekle ateş açtığı belirtildi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, konuyla ilgili yayımladığı videoda, yoğun silah sesleri eşliğinde İsrail ordusunun makineli tüfek ateşiyle ambulansı hedef aldığı, saldırı anında araç sürücüsünün de ambulansın içinde olduğu görülüyor

Bakanlık, söz konusu görüntünün, İsrail ordusunun dün Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Kemal Advan Hastanesi önünde ambulansa ateş açtığı anı belgelediğini belirtti.

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan haberde, İsrail askerlerinin dün, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya beldesinde bulunan Kemal Advan Hastanesine baskın yaptığı belirtilmişti.

Askerlerin yatan hastalar ile sağlık personelini zorla dışarı çıkardığı aktarılan haberde, hastane içinde bulunan Filistinlilerin çoğunu da alıkoyduğu ifade edilmişti.

İsrail'in Kemal Advan Hastanesi çevresinde düzenlediği saldırılarda da en az 18 Filistinli hayatını kaybetmişti.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana hastaneleri bombalaması, sağlık ekipleri ve ambulansları hedef almasının yanı sıra uygulanan sıkı kuşatma, sınır kapılarının kapatılması, gerekli sağlık malzemelerinin olmaması ve hastaların tedavi için bölgeden çıkışlarının engellenmesi sonucu Gazze Şeridi'ndeki sağlık şartlarının "felaket" seviyeye ulaştığı kaydediliyor.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyi ve güneyine düzenlediği saldırılarda 11 Filistinli öldü

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyi ve güneyindeki bölgelere düzenlediği saldırılarda 11 Filistinlinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi.

Bir sağlık yetkilisi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze şehrinin kuzeybatısındaki Kerame bölgesinde bir evi hedef alması sonucu 8 Filistinlinin öldüğünü, çok sayıda kişinin de yaralandığını belirtti.

Görgü tanıkları da saldırıda hedef alınan evin Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya'dan yerinden edilen Nasr ailesine ait olduğunu ifade etti.

Gazze'nin güneyinde ise sağlık yetkilisi İsrail ordusunun Refah ve Han Yunus'a düzenlediği saldırılarda 3 Filistinlinin hayatını kaybettiğini söyledi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki son saldırılarında 7 Filistinli hayatını kaybetti

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda 7 Filistinli hayatını kaybetti.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail ordusunun Gazze kentindeki Rimal Mahallesi'nde bulunan Ahmed Şevki Okulu'nun çevresine saldırısında 3 Filistinli yaşamını yitirdi.

Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Meşru Beyt Lahiya kentine saldırıda ise bir Filistinli kız çocuğu öldü.

Gazze kenti ile Nusayrat, Bureyc ve Megazi Mülteci Kampı, Han Yunus kenti ve Cibaliya Mülteci Kampı'nda Filistinlilerin evlerine topçu atışları gerçekleştirildi ve ateş açıldı.

Refah kentinin batısında savaş uçaklarıyla düzenlenen saldırıda da 3 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu Refah'ta çok sayıda eve havadan ve karadan saldırdı. Bombardımanda çok sayıda yaralanan oldu.

İsrail ordusunun Gazze'nin kuzeyinde düzenlediği İHA saldırısında 2 Filistinli öldü

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya el-Beled pazarında toplananları insansız hava aracıyla (İHA) hedef alması sonucu, 2 Filistinli hayatını kaybetti.

Görgü tanıkları, AA muhabirine yaptıkları açıklamada, İsrail ordusunun Cibaliya el-Beled pazarında toplanan vatandaşları İHA ile hedef aldığını belirtti.

Saldırıda 2 Filistinlinin yaşamını yitirdiği kaydedildi.

İsrail güçleri, Kudüs'ün kuzeyinde "havai fişek attığı" iddiasıyla bir Filistinliyi öldürdü

İsrail güçleri, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün kuzeyinde yer alan askeri kontrol noktası yakınlarında, "havai fişek attığı" iddiasıyla, bir Filistinliyi öldürdü.

Görgü tanıkları, İsrail ordusunun, Doğu Kudüs ile Batı Şeria arasındaki Kalendiya askeri kontrol noktasını kapatarak, araçların geçişini engellediğini aktardı.

Filistin Kızılayından yapılan açıklamada, ekiplerinin Kalendiya askeri kontrol noktasında, yirmili yaşlarında bir Filistinlinin cenazesini İsrail güçlerinden teslim alarak hastaneye naklettiği belirtildi.

İsrail polisinden yapılan açıklamada ise bir kişinin askeri kontrol noktasına gelerek orada görev yapan güçlere doğrudan havai fişek attığı iddia edildi.

Güçlerinin, ateş açarak karşılık verdiği olayda, söz konusu kişinin "etkisiz hale getirildiği" ifade edildi.

Buna göre, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Batı Şeria'daki saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısı 808'e çıktı.

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'da 12 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail güçlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli kentlerine düzenlediği baskınlarda, aralarında eski tutukluların da olduğu 12 kişiyi gözaltına aldığı bildirildi.

Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyeti ile Filistin Esirler Cemiyetinden yapılan ortak açıklamada, İsrail askerlerinin Batı Şeria'da Filistinlilerin evlerine baskınlarını sürdürdüğü belirtildi.

İsrail ordusunun dün akşamdan bu yana Tulkerim, Nablus ve Ramallah kentlerine baskınlar düzenlediği aktarılan açıklamada, aralarında eski tutukluların da olduğu 12 kişinin gözaltına alındığı kaydedildi.

Baskınlar sırasında Filistinlilerin evlerinin tahrip edildiği, alıkonulan kişilerin ve ailelerinin darp ve tehdide maruz kaldığı ifade edilen açıklamada, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten bu yana gözaltına alınan Filistinlilerin sayısının 11 bin 900'ü geçtiği vurgulandı.