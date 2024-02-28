Geçtiğimiz hafta sonu Esenler Erokspor ile deplasmanda karşılaşan ve rakibine 2 - 0 mağlup olarak şampiyonluk yolunda yara alan AcnTurk Sigorta Van Spor FK ile birlikte Kulüp Başkanı Feyat Kıyak da PFDK'ya sevk edildi.

AcnTurk Sigorta Van Spor FK'ye, PFDK sevk raporunda şu ifadelerle yer verildi; "AcnTurk Sigorta Van Spor FK’nin 25.02.2024 tarihinde oynanan Esenler Erokspor AcnTurk Sigorta Van Spor FK TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca ve “saha olayları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

AcnTurk Sigorta Van Spor FK Başkanı Feyat Kıyak’ın aynı müsabakadaki “tükürmesi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca ve “saldırısı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 44. maddesi uyarınca 27.02.2024 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."