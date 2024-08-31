Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 2. Lig Kırmızı grupta mücadele edecek olan temsilcimiz Van Spor Futbol Kulübü, geçtiğimiz aylarda yeni başkan ve yönetimini belirlemişti. Yeni yönetim başa geçtikten sonra şeffaflık çağrısı yapmış ve Van Spor FK, gelir gidenlerinin zaman zaman kamuoyuna aktarılacağı belirtilmişti.

Basın mensuplarına bilgilendirmelerde bulunan Kulüp Başkanı Temel, takımın gelir ve gider tablosunu açıklandı.

Van Spor FK Başkanı Erol Temel, “Kongrede şeffaflık çağrısında bulunmuştuk. Bundan sonraki süreçlerde de şeffaf olarak Van kamuoyuyla bütünleşeceğiz. Yaklaşık bir buçuk aydır gece gündüz demeden yol arkadaşlarım ile çalıştık. Ve günün sonunda Van camiasının benimsediği bir takım kurduk. Bizler Van Sporu hakkettiği yere getirmek için yola çıktık. Bu yolun sonunda da inşallah şampiyonluk nasip olur. Hep beraber bu kupayı kaldıracağız. Van Spor’un yıllardır hasretini çektiği 1. lige çıkaracağımızı umut ediyorum.” dedi.

Tesislerde alt yapının kötü olduğunu belirten Başkan Temel, “Sahadaki projektör sayısı çok az ve zayıftı. Alt yapı kötüydü. Ekibimiz çalışmalarını bitirdikten sonra yetkili kurumlarla görüştük. İnşallah 15 Eylül gibi tüm çalışmalarımız tamamlanmış olacak. Alt yapıda diğer tüm sorunları tamamlamış olacağız ve bunun da toplam gideri 8 milyon TL oldu. Tesis projemiz de var. Valimize sunduk, inşallah değerlendirmeler sonucunda valimize onaylatırız.” ifadelerini kullandı.

VEYSEL GENÇER : VAN SPORU BİR ÜST LİGE ÇIKARACAĞIZ

Van Sporu bir üst lige çıkarmak için söz verdiklerini belirten Van Spor 2. Başkanı Veysel Gençer, “Van Spor için elimizi taşın altına koyduk. Bu senenin o sene olacağına inanıyorum. Tüm taraftarın da bizlere inanmasını istiyorum. Topyekûn Van Spor’un yanında olmamız ve kenetlenmemiz lazım. Yaptığımız tanıtım filmi de oldu. Bununla ilgili acımasız paylaşımlar yapıldı. Bunu da esefle kınıyorum.” diye kaydetti.

GELİR GİDER TAPLOSU AÇIKLANDI

Van Spor Genel Sekreteri Gökhan Hanoğlu da, kongre sürecinden bu yana oluşan gelir gider tablosunu açıkladı.

Hanoğlu, “Kongrede ve sonrasında bizler şeffaflık noktasında gelir gideri kamuoyuyla paylaşacağımızı belirtmiştik. Bugün verilen sözün açıklanacağı ilk toplantı olacak.” dedi.

Hanoğlu, “Kongremizden bu yana gelirler toplamımız 142 milyon 876 bin 709 lira. Sponsorluktan gelen ücret 55 milyon TL. Yönetim kurulundan gelen 86 milyon 776 TL. TFF’den gelen 1 milyon 100 bin TL. Yönetimimizden gelen 86 milyonun 59 milyonunu kulüp başkanımız Erol Temel kulübümüze aktarmıştır. Van Spor camiamız ve yönetim kurulumuz adına kendisine teşekkür ederim.” açıklamalarında bulundu.

Hanoğlu, “Giderler toplamımız ise 142 milyon 876 bin 709 TL. Futbolcu peşinat ve bonservis giderleri toplamı 102 milyon 256 bin lira, spor malzemeleri giderleri toplamı 2 milyon 250 bin TL. Gıda ödemeleri 893 bin TL, seyahat ve konaklama giderleri 1 milyon 812 bin TL, mahkeme ve noter işlemleri ve avukatlık ücreti 51 bin 497 lira, tesisler bakım ve onarım elektrik, su doğalgaz 760 bin TL, medikal malzeme alımı ve sağlık hizmetleri giderleri 435 bin 310 TL, geçmiş dönem futbolcu, personel ve piyasa ödemeleri 34 milyon 222 bin TL, reklam ve görünürlük faaliyetleri giderleri 46 bin TL, yeminli mali müşavir ve muhasebe giderleri 150 bin TL…” diye açıkladı.

DİCLE: TRANSFERLERİMİZ DEVAM EDİYOR

Toplantıda açıklamalarda bulunan Van Spor FK Sportif Genel Koordinatörü Sedat Dicle, “Takımımız tarafından ciddi rakamlar, inanılmaz bütçeler paylaşıldı. Bu bütçenin karşılığında da değerli transferler yapıldı, iyi oyuncular getirildi. Takımımız 18 Temmuz kongresinden sonra Van’da toplandı, ardından 15 günlük Kayseri kampı geçirdi. Bu kamp içerisinde hazırlık maçları oynandı. Maç performansının devam etmesi açısından burada bir hazırlık maçı oynanması kararı alındı. Yarın itibariyle sezonu açmış olacağız. Şu ana kadar 11 futbolcumuzla iç transferde anlaşma sağladık. 14 dış transferimiz mevcut. Yapılan transferler 2. Ligin en değerli futbolcularından olan transferlerdir. Transfer konusu halen devam etmektedir. Van Sporun gücüne güç katacak arkadaşları bünyemize katmaya devam ettik, edeceğiz.” şeklinde konuştu.

GÖKIRMAK: KURUMSALLIK ADINA ÇOK ÇALIŞIYORUZ

Van Spor’un TFF sorumlusu Hatice Şule Gökırmak ise, “Üzerime düşen görevleri yapmaya çalışıyorum. İstanbul’da TFF başkanını ziyaret ettik. Kendisi Diyarbakır’daki projeden çok etkilendiğini ve ilk projesinde Van’a geleceğini iletti. Ziyaretimizde 2. Lig başkanlarının bizlere söylemiş oldukları “çıtayı yükselttiniz biz de buna yetişmek için çaba sarf ediyoruz” cümleleri çok gurur vericiydi. Orda Van Sporu temsil etmek, Van Spor ile ilgili güzel şeyler duymak, yönetimimiz hakkında güzel şeyler duymak çok güzeldi. Bizler kurumsallık adına çok çalışıyoruz, çalışmalarımız devam ediyor. Projelerimizde kadın ve çocuk üye sayısının artması için daha fazla çalışacağız ve beraber başaracağız” ifadelerine yer verdi.