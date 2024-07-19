Van Spor FK’de yeni bir sayfa açıldı. Yapılan olağanüstü kongre ile yeni yönetim belirlendi. Başkanlığa seçilen Erol Temel, yaptığı ilk açıklamada hedeflerden söz etti, birlik mesajları verdi.

“DERSİMİZİ İYİ ÇALIŞTIK”

Van Spor FK başkanlığına seçilen Temel, yaptığı açıklamada; “Memleketimizin birleştirici gücü olan Van Spor’umuzun bir neferi ve gönüllü hizmetkarıydık. Şimdi de başkan olarak yol arkadaşlarımızla bismillah dedik. Bu uğurda ne yapacağımızı iyi biliyoruz, dersimizi iyi çalıştık. Yol arkadaşlarımızın ve sevenlerimizin desteği ile bu işi başaracağımıza inanıyoruz” dedi.

“BU ŞANLI EMANETİ BAŞIMIZIN ÜSTÜNDE TAŞIYACAĞIZ”

Başkan Temel, açıklamasının devamında; “Beni seçtiğiniz için teşekkür ediyorum. Bu şanlı emaneti aldık ve başımızın üstünde taşıyacağız. Bu şanlı camiaya hak ettiği şampiyonluğu getirmek için maddi – manevi ne gerekiyorsa yapacağız. Hedefimiz Van Spor’u en üst liglere taşımak” ifadelerini kullandı.

HEDEFİMİZ DİYEREK AÇIKLADI

Yönetim olarak hedeflerinden de söz eden Temel; “İlk hedefimiz takımımızı önce 1. Lig’e, ardından da Süper Lige çıkarmak. Van Spor’u hak ettiği yere getirmek istiyoruz. Ayrıca takımımızın mali yapısını güçlendirerek sürdürülebilir bir yapıya kavuşturmak istiyoruz. Bu çalışmalarımızı hızlandırarak genç yetenekleri keşfetmek ve onlara en iyi imkanları sunmak da hedeflerimiz arasında. Yönetimdeki arkadaşlarımızın her biri Van Spor’u ileriye taşımak için ellerinden geleni yapacaklardır” diye kaydetti.