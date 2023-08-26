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Wanhaber / Mehmet Salih Giyci

Van Spor FK, TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta yeni sezonun ilk maçında yarın deplasmanda Bucaspor 1928 ile karşı karşıya gelecek.

Saat 20.00’de Yeni Buca Stadı’nda oynanacak olan maçın hazırlıklarını tamamlayan Van Spor maç saatini beklemeye başlarken, As Başkan Erol Temel, lige iyi bir başlangıç yapmak istediklerini söyledi.

Kamp sürecinde takımın durumunu yakından takip eden Temel, yeni sezona ilişkin mesajlar verdi.

Takımın son durumuna ilişkin bilgiler paylaşan Temel; “İyi bir hazırlık dönemi geçirdiğimize inanıyorum. Takımda moral ve motivasyon üst düzeyde. Bu moral ve motivasyonla lige güzel bir başlangıç yapmak istiyoruz. Nihayetinde büyük emeklerle iyi bir takım kurduğumuza inanıyoruz. Umut ediyorum ki taraftarlarımızın beklentilerini karşılayacak bir sezon geçiririz” diye konuştu.

“TARAFTARLARIMIZIN DESTEĞİNİ BEKLİYORUZ”

Van Spor camiasının taraftarlarıyla var olduğunu ve bunun büyük bir itici güç olduğunu vurgulayan Van Spor Futbol Kulübü As Başkanı Erol Temel, “Ligin ilk haftasında zorlu bir deplasmanda maça çıkacağız. İlk maçlar her zaman zor olur.

Ancak elimizden geleni yaparak iyi bir neticeyle sahadan ayrılmak istiyoruz. Ligin ikinci haftasında ise kendi sahamızda Adıyaman Futbol Kulübü A.Ş.’ye konuk edeceğiz. Bu maça da bütün taraftarlarımızı bekliyoruz. Taraftarlarımızın desteği ile başarılı bir sezon geçirmeyi umut ediyoruz” ifadelerini kullandı.