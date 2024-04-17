Ligde şampiyonluk mücadelesi veren AcnTurk Sigorta Van Spor FK, bugün Ankaraspor’u ağırlıyor. Saat 15.00’te başlayacak olan maça dakikalar kala her iki ekibin de sahaya çıkaracakları ilk 11’leri belli oldu.

Buna göre AcnTurk Sigorta Van Spor FK sahaya; Nurullah Aslan, Abdulcebrail Akbulut, Miraç Acer, Alpay Koçaklı, Muhammed Ali Doğan, Hasan Bilal, Furkan Sakı, Sinan Kurumuş, Erdem Seçgin, Muhammed Gönülaçar ve Burak Kavlak ilk 11’i ile çıkacak.

Ankaraspor’un maça başlama 11’i ise şu şekilde olacak; Anıl Atağ, Cenk Doğan, Fatih Kızılaya, Kaan Baysal, Fahrettin Berk Yılmaz, Recep Taşbakır, Batuhan Kırdaroğlu, Ömer Faruk Sezgin, İbrahim Sürgülü, Savaş Yorulmaz ve Recep Yemişci.