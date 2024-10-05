Kırmızı grup 6. hafta karşılaşmasında evinde Motolux 68 Aksarayspor’u konuk edecek olan Van Spor’un maçı canlı yayınlanacak mı? Yayıncı kuruluş belli oldu mu? İşte detaylar…

Ligin ilk iki haftasında iyi bir başlangıç yapan temsilcimiz Artı Değer Van Spor FK, 8. puan ile 8. sırada yer alıyor. Lideri evinde konuk edecek Artı Değer Van Spor’un maçı Van TV ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Geçtiğimiz hafta Teknik Direktör değişikliğine giderek takımın başına Ümit Bozkurt’u getiren Artı Değer Van Spor FK, yeni teknik direktör ile galibiyeti alarak ligde çıkış yakalamak istiyor.

Artı Değer Van Spor FK ile Motolux 68 Aksarayspor arasındaki maç, bugün saat 15.00’te Van Atatürk Şehir Stadı’nda oynanacak.