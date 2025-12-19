TFF Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edilen İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü'ne ceza çıktı.

Temsilcimize toplamda 200 bin TL para cezası verilirken, bazı taraftarlar için de kartlarının bloke edilerek bir sonraki iç saha maçına alınmamaları kararı verildi.

TARAFTARLARA BİLET KISITLAMASI

PFDK kararında, Vanspor’a verilen cezalara ilişkin şöyle denildi; “İmaj Altyapı Van Spor FK’nın, 14.12.2025 tarihinde oynanan İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü-Eminevim Ümraniyespor Trendyol 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 4. kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT’nin 53/2. maddesi uyarınca 200.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına, FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan batı tribün A, B, doğu tribün A bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine, karar verilmiştir.”