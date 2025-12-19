İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü deplasmanda İstanbulspor A.Ş ile karşılaşacak. Kırmızı - Siyahlı Van ekibinin galibiyet parolasıyla sahaya çıkacağı karşılaşmanın bilet fiyatları açıklandı. Temsilcimiz, karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürürken 5 maçlık galibiyet özlemini sonlandırmak ve ligde yeniden çıkışa geçmek istiyor.

Her iki takım da hazırlıklarını sürdürürken, futbolseverler ise mücadeleyi heyecanla beklemeye başladı. Deplasman maçına gitmeyi düşünen kırmızı siyahlı Van ekibi taraftarları, bilet fiyatlarını merak ediyor.

Aynı puana sahip her iki takım da galibiyet için sahaya çıkacak. Van ekibi, galibiyet hasretine son vererek üst sıralara tırmanmayı hedefliyor.

İŞTE BİLET FİYATLARI

İstanbulspor A.Ş – İmaj Altyapı Van Spor FK karşılaşmasının bilet fiyatları şöyle açıklandı:

Batı ve Doğu Tribünü: 134 TL

Misafir Tribünü: 165 TL

Biletler, bugün itibariyle ‘Biletinial’ uygulaması üzerinden satışa sunuldu.

Trendyol 1. Lig 18. Hafta mücadelesinde İstanbulspor A.Ş - İmaj Altyapı Van Spor FK mücadelesi 21 Aralık Pazar günü saat 19.00’da Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadında oynanacak.