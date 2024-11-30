Van Atatürk Şehir Stadı’nda soğuk bir havada oynanan maçta Artı Değer Van Spor FK etkili bir oyun sergiledi.

Zorlu maça siyah – kırmızılı temsilcimiz; Kurtuluş Yurt, Mert Örnek, Onur Özcan, Yusuf Abdioğlu, Rıdvan Dönmez (Dk. 63 Ahmet Eren), Burak Kavlak(Dk. 76 Medeni Bingöl), Muhammed Ali Doğan, Hasan Bilal (Dk. 83 Harun Kavaklıdere), Erdem Seçgin (Dk. 63 Bekir Can Kara), Fuat Bavuk(Dk. 76 Batuhan Kör) ve Eyüp Akcan ilk 11’i ile çıktı.

Konuk ekip ise; Eray Birniçan, Ahmet Furkan Özcan, Yusuf Ziya Gümüş, Serhat Kot, Niyazi Batuhan Salman (Dk. 67 Koray Yağcı), Abdullah Balıkçı (Dk. 76 Berat Badak), Ömer Faruk Yücel (Dk. 86 İbrahim Demir), Berke Özgün, Ali Aydemir (Dk. 76 Furkan Metin), Muhammed Enes Yılmaz ve Fahri Pınar(Dk. 46 Ümit Yasin Arslan) ile mücadele etti.

Artı Değer Van Spor FK maça iyi başladı. Henüz ilk dakikalarda oyunu rakip kaleye yığan siyah – kırmızılılar gol için yüklendi.

Maçın ilk devresinin büyük bölümünde oyunun kontrolünü elinde tutan Artı Değer Van Spor FK, aradığı golü ise bir türlü bulamadı.

45 dakikalık bölümde gol sesi çıkmayınca taraflar soyunma odasına 0 – 0 eşitlikle gitti.

Müsabakanın ikinci devresine de hızlı ve istekli başlayan taraf Artı Değer Van Spor FK oldu. Sık sık gol için rakip kaleyi yoklayan Artı Değer Van Spor FK, oyunun son bölümüne kadar etkili oyununu sürdürdü.

Maçın ilk devresinde girdiği tehlikeli ataklardan sonuç alamayan siyah – kırmızılı temsilcimiz aradığı golü 84. dakikada penaltıdan buldu. Maçın 83. dakikasında Bekir Can Kara’nın akıl dolu pasıyla ceza sahası içine hareketlenen Hasan Bilal, rakip takım oyuncusunun müdahalesi ile yerde kaldı. Maçın hakemi tereddütsüz penaltı noktasını gösterdi. Topun gerisine geçen Batuhan Kör, top ve kaleciyi farklı köşelere göndererek takımını 1 – 0 öne geçiren isim oldu.

Bu golden sonra da Artı Değer Van Spor FK oyunun kontrolünü elinde tutmayı başardı.

Oyunun son bölümlerine girilirken rakip takımın yüklendiği bir anda Artı Değer Van Spor FK hızlı çıktı. Harun Kavaklıdere’nin “al da at” dercesine Batuhan Kör’e gönderdiği pasta, Batuhan perdeyi kapatan golü kaydetti ve mücadele Artı Değer Van Spor FK’nin 2 – 0 üstünlüğü ile sona erdi.

Geçtiğimiz hafta zor bir deplasmanda 3 puanla dönen Artı Değer Van Spor FK, sahasında da yine güçlü rakibi Karacabey Belediye Spor’u mağlup ederek çıkışını sürdürdü.

Soğuk havaya rağmen taraftarlar da siyah – Kırmızılı temsilcimizi yalnız bırakmadı ve 90 dakika boyunca tezahüratlarla destek verdi. Artı Değer Van Spor FK puanını 24’e çıkardı.

Temsilcimiz, ligin 15. haftasında deplasmanda Beyoğlu Yeniçarşıspor ile karşılaşacak.