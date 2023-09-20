WanHaber – ÖZEL
TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta 5. hafta maçları 23 Eylül Cumartesi günü oynanacak.
Temsilcimiz Van Spor Futbol Kulübü, 5. hafta mücadelesinde WEECOINS Kırklarelispor’a konuk oluyor. 4 maçta 4 galibiyet alarak lige kayıpsız devam eden kırmızı siyahlı ekip, topladığı 12 puanla 2. sırada yer alıyor.
Mustafa Sarıgül yönetiminde çıktığı 4 resmi maçta 7 gol atan kara kobralar, kalesinde 1 gol gördü. Cumartesi günü deplasmanda Kırklarelispor’la karşılaşacak Van Spor FK, maçı kazanarak yenilmezlik serisini sürdürmek istiyor.
5. hafta mücadelesinde temsilcimiz Van Spor FK’yi konuk edecek Kırklarelispor, ligde oynadığı 4 maçta galibiyet yüzü göremedi. Söz konusu maçlarda 1 beraberlik ve 3 yenilgi alan yeşil beyazlılar, Van Spor FK karşısında ilk galibiyetini arayacak.
Sezon başında 20 oyuncusu ile yollarını ayıran Kırklarelispor, dış transfer kapsamında 20 yeni oyuncu ile sözleşme imzalamıştı. Gol yollarında ciddi sıkıntılar yaşayan yeşil beyazlılar, ligde oynadığı 4 maçta 1 gol atabildi.
Temsilcimiz Van Spor FK, ligde en az gol yiyen takımlar arasında yer alırken, söz konusu karşılaşmada kağıt üzerinde maçın favorisi Van Spor FK olarak gösteriliyor.
Maç Cumartesi günü saat 16:00’da Kırklareli Atatürk Stadyumu’nda oynanacak.
Haber: Mehmet Salih Giyci