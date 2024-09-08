Kendi sahasında iyi bir hazırlık dönemi geçiren ve ardından maçın oynanacağı Nazilli’ye giden Van Spor FK, dün yaptığı son idmanın ardından bugün oynanacak maçı beklemeye başladı.

Lige Belediye Derince Spor galibiyetiyle başlayan Artı Değer Van Spor FK, bugün de Nazilli deplasmanında galibiyet arayacak.

Nazilli İlçe Stadı’nda oynanacak maç saat 16.30’da başlayacak.

BAŞKAN TEMEL’DEN TAKIMA ZİYARET

Artı Değer Van Spor FK Başkanı Erol Temel, Başkan Vekili Saim Adıyaman ve Sportif Direktör Ahmet Bilici, Nazilli Spor maçı öncesi takımla bir araya geldi.

Futbolculara güveninin tam olduğunu belirten başkan Temel, her birine ayrı ayrı başarılar diledi.

MAÇIN HAKEMLERİ

Nazilli Spor A.Ş ile Artı Değer Van Spor FK arasında oynanacak maçta hakem Volkan Okur düdük çalacak.

Şeyhmus Baysal ve Feyzullah Çimen’in yardımcı hakemliklerini yapacakları maçta Burak Filik ise dördüncü hakem olarak görev yapacak.

GÜNÜN DİĞER MAÇLARI

TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta bugün oynanacak diğer maçlar ise şu şekilde;

16:00 Diyarbekir Spor A.Ş. - Giresunspor

16:30 Beyoğlu Yeni Çarşı Spor - Arnavutköy Belediyesi FSK

16:30 Belediye Derince Spor - Çimentaş Elazığspor

18:30 Bucaspor 1928 - Ankara Demirspor

19:00 Karaman Futbol Kulübü - Menemen Futbol Kulübü