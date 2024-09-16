Artı Değer Van Spor Futbol Kulübü 2. Başkanı Veysi Gençer, Giresunspor kulüp başkanı ve teknik direktörünün maç sonrası yaptığı açıklamaya karşılık verdi. Van Spor FK'nin sahada şerefiyle maç kazandığını belirten Gençer, sert açıklamalarda bulundu.

Giresunspor'un sahte kahramanlık hikayeleriyle günü kurtarmaya çalıştığını belirten Gençer açıklamasında, "Giresunspor Teknik Direktörü Metin Aydın’ın açıklamaları tam bir komedi. Sahada futbol adına ortaya bir şey koyamayan bir takımın, aldığı 1 puanı başarı gibi sunması, onların ne kadar küçük düşündüğünü gösteriyor. Daha da acı olan, teknik direktörün kendi oyuncusunu bayıltana kadar sahada tutarak bunu bir zafer gibi göstermeye çalışmasıdır. Bu ne futbol etiğiyle, ne de insanlıkla bağdaşır! Kendi oyuncusuna bu derece acımasızca davranan bir teknik adamın, başarıdan ve mücadeleden bahsetmeye hakkı yoktur.

'SAHTE KAHRAMANLIK HİKAYELERİ'

Biz Van Spor FK olarak oyuncularımızı onurlandırıyor, sağlıklarını her şeyin önünde tutuyoruz. Giresunspor gibi takımlar ise oyuncularını bayıltana kadar oynatıp, ardından sahte kahramanlık hikayeleriyle günü kurtarmaya çalışıyor. Bu, acizliğin ve çaresizliğin en bariz göstergesidir. Sahada futbol oynamayı bilmeyenler, oyuncularını tehlikeye atarak günü kurtarmaya çalışır. Bizim böyle bir yola başvurmaya ihtiyacımız yok!

'HERKES HADDİNİ VE İŞİNİ BİLSİN'

Giresunspor’a açıkça söylüyorum: Bu tür ucuz numaralarla futbol oynanmıyor. Sahada kazanmak için yetenek ve yürek gerek, lafla futbol oynanmaz. Biz Van Spor olarak adımızı şerefimizle ve mücadelemizle kazıyoruz. Giresunspor ise bu tür etik dışı davranışlarla sadece kendini küçültüyor. Herkes haddini bilecek, herkes işini bilecek! Kimsenin Van Spor FK üzerinden pirim yapmalarına izin vermeyiz" ifadelerini kullandı.