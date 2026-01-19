Doğu Anadolu'nun incisi Van'da, gökyüzünde beliren kümülüs bulutları güzel görüntüler oluşturdu. Van'ı çevreleyen karlı dağlar ile birleşen devasa beyaz bulut kümeleri, hem fotoğraf sanatçılarını hem de vatandaşları etkiledi.

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinde seyrettiği Van'da, atmosferdeki nem ve sıcaklık dengesinin etkisiyle oluşan kümülüs bulutları, gökyüzünü adeta bir tuvale dönüştürdü.

Halk arasında "pamuk bulutlar" olarak da bilinen bu oluşumlar, kentin yüksek kesimleri ve ova üzerinde etkileyici görüntüler sundu. Güneş ışınlarıyla birlikte farklı tonlara bürünen bulutlar, doğal güzelliklerle birleşerek izleyenleri hayran bıraktı.