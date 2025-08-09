Van’ın merkez ilçeleri İpekyolu, Edremit ve Tuşba’da yarın (10 Ağustos Pazar) elektrik kesintisi yaşanacak. Özellikle İpekyolu ilçesindeki merkez mahalleler kesintiden etkilenecek.

VEDAŞ tarafından yapılacak planlı bakım onarım çalışmaları kapsamında İpekyolu, Edremit, Tuşba, Çatak ve Gürpınar ilçelerine bağlı bazı mahallelerde kesinti yaşanacak.

VEDAŞ tarafından paylaşılan bilgilere göre kesintiden etkilenecek mahalleler şu şekilde;

İPEKYOLU:

09.00 – 17.00 saatleri arasında; Hacıbekir, Karşıyaka, Kevenli, Seyit Fehim Arvasi, Yeni, Ağzıkara, Aktaş, Arıtoprak, Aşağıçitli, Baklatepe, Beşçatak, Çalımlı, Değirmenarkı, Dibekli, Erçek, Gövelek, Irgat, Karakoç, Kaymaklı, Ortanca, Serhat, Yalınağaç, Yatıksırt, Yukarıgüneyce Mahallelerinde planlı bakım onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

09.00 – 18.00 saatleri arasında; Ali Paşa, Hatuniye, Buzhane, Hafıziye, Halilağa, Vali Mithatbey Mahallelerinde planlı bakım onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

EDREMİT:

09.00 – 17.00 saatleri arasında; Şabaniye ve Taşkonak Mahallelerinde planlı bakım onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

TUŞBA:

09.00 – 18.00 saatleri arasında; Abdurrahman Gazi, Altıntepe, İskele ve Kalecik Mahallelerinde planlı bakım onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

ÇATAK:

09.00 – 17.00 saatleri arasında; Adnan Menderes, Atlıhan, Çılga, Dalbastı, Dokuzdam, Kaçıt, Konalga, Korulu, Narlı, Övecek, Sırmalı, Sugeldi, Toyga Mahallelerinde planlı bakım onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

GÜRPINAR:

09.00 – 17.00 saatleri arasında; Akpınar, Çakınlı, Çavuştepe, Koyunyatağı, Yatağan Edremit: Taşkonak Mahallelerinde planlı bakım onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.