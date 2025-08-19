2020 yılında düzenlediği “Van Masterlar Şöhretler Turnuvası” ile kente heyecan ve renk katan, futbol camiasının önemli isimlerinden oluşan Van Masterler Takımı, bu kez uluslararası arenada ses getirecek bir etkinliğin öncüsü oluyor.

22–25 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek turnuvada, yakın komşumuz İran Urmiye Masterlar Takımı Van’a konuk olacak. Organizasyon, Tatvan Masterlar Grubunun da katılımıyla dostluk, fair-play ve kardeşlik ruhu içinde gerçekleşecek.

Bu özel turnuva, yalnızca sahadaki rekabetten ibaret olmayacak. Van ve İran’dan gelen sporcular, taraftarlar ve misafirler, aynı zamanda kentin tarihi, kültürel ve doğal güzelliklerini keşfetme fırsatı bulacak. Böylece futbol, sadece bir spor değil; ülkeler ve şehirler arasında köprü kuran, insanları bir araya getiren evrensel bir dil olduğunu bir kez daha gösterecek.

Van Masterler Takımı’nın öncülüğünde gerçekleşecek bu organizasyon, kentin spor turizmi potansiyelini güçlendirmenin yanı sıra, Van’ın uluslararası tanıtımına da katkı sağlayacak. Sporun birleştirici gücünün hissedileceği bu günlerde, Van bir kez daha dostluğun, misafirperverliğin ve kardeşliğin şehri olacak.

22–25 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecek olan Van Mastreler 2. Şöhretler Futbol Turnuvasında İran Urmiye Masterlar, Van Mastreler ve Tatvan Mastreler takımı mücadele edecek. Maçlar İpekyolu İlçe Stadyumunda oynanacak.

22–25 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek turnuvaya katkı sunan kurumlar şu şekilde açıklandı:

1. Van Büyükşehir Belediye Başkanlığı

2. İl Emniyet Müdürlüğü

3. İl Sağlık Müdürlüğü

4. Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü

5. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü

6. İpekyolu İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü

7. Van Ticaret ve Sanayi Odası (VANTSO)

8. Vangölü Gazeteciler Cemiyeti (VGC)

9. ASKF (Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu)

10. TFFHGD Van Şubesi (Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği)

11. Van Futbol İl Temsilciliği

12. TÜMSAD Van il Başkanlığı (Tüm Spor Adamları Derneği)

13. Van Gençlerbirliği Spor Kulübü

14. Elite World Otel

15. Avalon Altes Otel

16. Edens Otel

17. Avsu Yapı