Türkiye’de yalnızca 23 şehirde bulunan Olgunlaşma Enstitüsü’nün 24.’sü Van’da bulunuyor. Van’daki olgunlaşma Enstitüsü yakın zamanda yeni binasına kavuşacak. İnşaatı devam eden Olgunlaşma Enstitüsü binasının 1 ay içinde açılarak hizmete girmesi bekleniyor.

“GEÇMİŞİ GELECEĞE TAŞIYAN BİR KURUM”

Van Olgunlaşma Enstitüsü’nün yeni binasının bir ay içinde açılacağının bilgisini veren Van Valisi Balcı, “Van’ı geleceğe hazırlayan; kadınlarımıza, çocuklarımıza, gençlerimize ve tüm hemşerilerimize katkı sağlayacak önemli yatırım. Olgunlaşma enstitüsü büyüyen, ilerleyen ve güçlenen Türkiye’nin bir parçası olarak Van’ımız da inşallah yıldız gibi parlayacak” dedi.

Vali Balcı, “Van Olgunlaşma Enstitüsü, Türkiye’de sayılı illerde bulunuyor. Şehrimizin kültürel hafızasını bugünün değerleriyle buluşturan, geçmişi geleceğe taşıyan, kültür, sanat ve yaşam adına büyük katkı sunan bir kurum olacak. Hem teorik hem pratik çalışmalar yapılacak. Yaklaşık 50 usta öğretici görev yapacak ve bunların tamamı alanında uzman sanatçılar” ifadelerini kullandı.

Van’ın kültürel mirasını yaşatacak, dokuma, el sanatları ve yöresel yemek gibi alanlarda üretim yapacak enstitüde yaklaşık 50 usta öğretici görev alacak. Atatürk Lisesi’ne yakın konumda olan enstitü, öğrencilerin kültürel etkinliklere katılımını sağlayacak ve eğitim ile sosyal hayata katkı sunacak.

“BİR AY İÇİNDE HİZMETE AÇILACAK”

Van’ın dokumaları, yöresel yemekleri, el sanatları ve zekaya dayalı el ürünlerinin burada üretileceğini ifade eden Vali Balcı, son olarak şunları kaydetti:

“Bu enstitünün şehrimize kazandırılması sürecinde, milletvekillerimiz, il başkanımız ve İl Milli Eğitim Müdürümüzle birlikte Sayın Milli Eğitim Bakanımız Yusuf Tekin’e bizzat ziyarette bulunarak destek talep ettik. Kendilerine şehrimiz ve eğitim adına verdikleri katkılardan dolayı teşekkür ediyorum. Aynı şekilde, bakanlık ekibine ve emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum. Enstitümüz kısa süre içerisinde tamamlanarak faaliyete geçecek, inşallah bir ay içinde hizmete açılacak.”