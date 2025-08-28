Basın kuruluşlarına yönelik ziyaretler kapsamında gerçekleşen buluşmada Milletvekili Türkmenoğlu, WanHaber ekibine yayın hayatında başarılar diledi.

Ziyarette, Van'ın güncel meseleleri, şehrin gelişimine yönelik projeler ve bölgedeki son gelişmeler üzerine değerlendirmelerde bulunan Milletvekili Türkmenoğlu; “Tek gayemiz Van’a hizmet etmek. Önemli projelerle kentimizi hak ettiği noktaya taşımak adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Van’a değer katacak projelerin hayat bulması noktasında üzerimize düşeni yapıyoruz ve yapmaya da devam edeceğiz” dedi.

WanHaber’in kente katkısından da söz eden Milletvekili Kayhan Türkmenoğlu; “Yerel basın kentimiz için büyük önem taşıyor. Bu anlamda WanHaber de önemli bir görev görüyor. Bu anlamda WanHaber ekibini de tebrik ediyorum, çalışmalarında kolaylıklar diliyorum” ifadelerini kullandı.

WanHaber Yazı İşleri Müdürü Uğur Tunçdemir ise nazik ziyaretlerinden dolayı Milletvekili Kayhan Türkmenoğlu’a teşekkür etti.